Ethereum’un yaratıcısı Covid-19’la mücadele için Hindistan’a 1,2 milyar dolar bağışladı

Dünyanın önde gelen kripto paralarından Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin Covid-19 mücadelesinde sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan’a 1,2 milyar dolarlık (yaklaşık 102 milyar lira) bağışta bulundu.

Fotoğraf: Reuters

27 yaşındaki Rus kökenli Kanadalı programcı, henüz 19 yaşındayken yarattığı Ethereum sayesinde şu an milyarder.

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Buterin Hindistan’a bağışını da kripto parayla yaptı. Bunlar arasında Ethereum’un yanısıra Dogelon (ELON), Akita Inu (AKITA) ve tıpkı bir şaka olarak başlayan Dogecoin gibi logosunda köpek bulunan rakibi Shiba Inu (SHIB) bulunuyor.

Bağışı teknoloji girişimcisi Sandeep Nailwal tarafından kurulan yardım fonu aracılığıyla gerçeleştirildi.

Ancak bağış haberinin duyulmasının ardından bazı kripto para birimlerinin değeri önemli ölçüde düştü. Bazıları yaratıcıları tarafından Buterin’e hediye edilmiş kripto paraların değeri yüzde 40’a yakın azaldı. Bu da bağışın dolar karşılığının da azalmasına yol açtı.

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Bu düşüşün yarattığı endişe nedeniyle Nailwal sorumlu davrancaklarını ve SHIB coin’in değerini azaltmayacaklarını belirten bir tweet paylaştı.

Bu nedenle yardım kuruluşu bu büyük kripto bağışını hemen Covid-19 yardımına dönüştürmeyebilir. Bir başka deyişle Hindistan’da devam eden Covid-19 krizinde oksijen tüpleri ve diğer hayati gereçlerin karşılanması için anında sıcak para sağlanamayabilir.