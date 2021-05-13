AKP’li yönetici: ‘Cumhur ittifakı’ yüzde 51

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AKP ile MHP’nin ‘cumhur ittifakı’nın oy oranının yüzde 50’yi geçtiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar yüzde 50’lik oy oranı elde etmek zorunda. Eğer ilk turda yüzde 50’yi geçen aday olmazsa, en çok oy alan iki aday, ikinci turda en yüksek oyu almak için yarışacak.

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Sabah gazetesine konuşan Şen, nisan ayı itibariyle AKP’nin oyunun yüzde 40, MHP’nin dahil olduğu ittifakın oyunun ise yüzde 51 olduğunu ifade etti. AKP’li yönetici, “Seçimden sonra az bir düşüş var ama salgın şartlarında bu son derece normaldir” dedi.

‘İkinci tur yok’

Şen, şöyle devam etti: “‘Seçim ikinci tura kalırsa seçmen ‘millet ittifakı’nın etrafında toplanır’ deniyor. Acaba seçmenin bundan haberi var mı… Seçmen, sayın Erdoğan’a tutunmuş vaziyette, bırakmıyor. Bunun yankısı ta Kudüs’ten geliyor. Siyasi konuşmalarda adı geçen isimleri tek tek sayın cumhurbaşkanımıza karşı sorduğumuzda, her senaryoda sayın Erdoğan yüzde 50’nin üstünde görülüyor. Bu durumda ufukta ikinci tur görünmüyor.”

Şen, ‘Z kuşağı’nda AKP’nin oyunun, CHP’nin oyunun 10 puan üstende, ‘X ve Y kuşağı’nda ise 15 puan üzerinde olduğunu öne sürdü.