AKP’ye göre ‘öteki’ anketler manipülasyon

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy oranlarını ‘yüzde 40’ın üstünde’ diye niteleyip düşük gösteren anketleri ‘manipülasyon’ olarak niteledi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye konuşan Şen, ismini vermediği ‘bir kısım’ın anketler üzerinden algı operasyon yaptığını, aynı kişilerin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2018’deki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını da önü sürdüğünü söyledi.

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“Şimdi bu arkadaşların hangi sözüne güvenelim, nasıl inanalım?” diyen Şen, AKP’nin yüzde 30’un altına düştüğü yönünde anket yapanların toplam nüfusu esas alarak sonuca ulaştığını söylediğini aktardı: “Biz düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Ve bizim anketlerimizde AK Parti yüzde 40’ın altına düşmüyor.”

‘Manipülasyon’

GENAR isimli araştırma şirketiyle anket çalışmaları da yapan AKP’li yönetici, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz seçimlerde neyi esas alıyoruz? Bir, sandığa giden seçmenleri esas alıyoruz. İki, seçim sonuçları ise geçerli oylar üzerinden ilan ediliyor. Türkiye’nin nüfusu 83 milyon ama örneğin 57 milyon seçmen varsa bunun hepsi de oy kullanmıyor. Yüzde 80-85’i sandığa giriyorsa, yüzde 10-15’i oy kullanmıyor. Seçim sonuçları ise kullanılan oylar değil, geçerli oylar üzerinden hesaplanıyor. Bu durumda toplam nüfus üzerinden anket sonucu açıklamak, manipülasyondur. Ayrıca öyle açıklasalar dahi gerçek öyle değil. Zira toplam nüfusta bile AK Parti’nin oyları hiçbir zaman yüzde 35’in altına düşmüyor.”

‘Kararsızlar yüzde 10-12’

AKP’li yönetici, son yapılan anketi paylaştı: “Bizim kısa bir süre önce sonuçlanan ve Türkiye genelinde 5 bin katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığımız anket bize bir şeyi daha gösteriyor. Bu arkadaşlar, ‘Kararsızların oranı çok yükseldi’ diyorlar. Yüzde 20’ye, yüzde 30’a çıkaranlar oluyor. Bizim anketlerimizde kararsızlar, cevap vermeyenler ve ‘Henüz kararımı oluşturmadım’ diyenlerin oranı yüzde 10-12 oranında çıkıyor. Ama gerçeği saptıranlar kararsızların oranı ‘Yüzde 20-30 oldu’ diyorlar. Bu işlerini düzgün yapmadıkları anlamına geliyor. Çünkü Türk toplumu, politize bir toplumdur. Bunu her seçimde görmek mümkündür.”