Şampiyonlar Ligi finali Portekiz’de

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine Portekiz’in Porto kentinde oynanmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İki Britanya takımı Chelsea ve Manchester City, 29 Mayıs’taki final maçında İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacaktı.

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UEFA’nın yazılı açıklamasında, Portekiz yetkililerinin önerisinin ardından maçın aynı gün İstanbul yerine Porto’daki Dragao Stadyumu’nda oynanmasına karar verildiği kaydedildi. 50 bin kapasiteli statta maçı altı bin taraftarın izlemesi kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre finalin İstanbul’dan alınmasının ana gerekçesi, Britanya’nın Türkiye’yi Covid-19 açısından ‘kırmızı liste’ye alması. Bu kararla, taraftarların Türkiye’ye seyahatinin mümkün olmayacağı ifade edildi.

UEFA, bir yıldır maçların seyircisiz oynanması nedeniyle, final maçında seyirce bulunmasının önemine dikkat çekti.

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Portekiz ‘yeşil liste’de

Britanya, riskli saydığı Türkiye’den dönenlere karantina uyguluyor. Portekiz ise Britanya’nın ‘yeşil liste’sinde bulunması nedeniyle, bu ülkeden dönenler Britanya’da karantinaya tabi tutulmuyor.

UEFA, maçın İngiltere’de oynanması için girişimlerde bulunulduğunu ancak yetkilerin karantina kurallarını esnetmesine yanaşmadıkları için bunun mümkün olmadığını belirtti.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi finali gibi organizasyonların yakın gelecekte İstanbul ve Türkiye’de oynanabileceğini umduğunu söyledi.

‘Kuzu kuzu’ demişti…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 7 Mayıs’taki açıklamasında şunları söylemişti: “Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz.”