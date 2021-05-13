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Yaramazlara biraz batar!

Dere yatağına yuvarlanan 63 yaşındaki adam beş gün sonra kurtarıldı

Antalya’da düştüğü dere yatağında mahsur kalan 63 yaşındaki adam beş gün sonra kurtarıldı. 

Fotoğraflar: DHA

Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan Büklüdere yatağından öğle vakti ses geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir kişinin dere yatağında mahsur kaldığını belirledi.

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DHA’nın aktardığına göre ekipler, dere yatağına sarkıtılan merdivenle adamın bulunduğu yere ulaştı.

Sağ ayağı kırık ve bitkin olduğu görülen 63 yaşındaki Mehmet Tığ’a ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı. Ağaçlar nedeniyle itfaiye dere yatağına vinç yardımıyla sedye indirdi.

Aparatlar yardımıyla kaşık sedyeye bağlanan Tığı itfaiye ekibi eşliğinde vinçle yukarı çıkarıldı.

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Kalabalığı görünce kendisine yardım eden bir kişiden maske isteyen Tığ, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Mehmet Tığ, dere yatağına beş gün önce düştüğünü belirterek, “Susadığım anlarda bir kargının ucuna bağladığım pet şişeye dereden su doldurup içerek susuzluğumu giderdim” dedi.

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