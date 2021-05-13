AP’de ‘damat’ skandalı: Parlamento üyesine soruşturma açılacak

Damadını özel asistanı olarak atayan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesine soruşturma açılacak.

Fotoğraf: Reuters

AP üyelerinin akraba ya da yakınlarını işe alması yasak.

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Bu nedenle parlamentoda en büyük grup Avrupa Halk Partisi’nin Hollandalı üyesi Toine Manders’in danadını işe alması ‘infial’e yol açtı.

Manders her ne kadar damadının işine son vereceğini söylese de kurtulamadı.

BBC’den Yusuf Özkan’ın haberine göre Hollanda’da iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA), Manders’in damadını göreve almasının çok ciddi bir problem olduğunu belirterek soruşturma başlatılacağını açıkladı.

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Manders soruşturmadan sonra partiden ihraç edilebilir.

Damadın maaşı AP bütçesinden ödendi

AP üyelerine çalışanlarının giderleri için ayda 25 bin 620 avro bütçe veriliyor.

Manders, personelin maaşını bu bütçeden ödüyor. Yani damadı Elmar Eckstei’in maaşını da bu bütçeden ödedi. Bu yüzden Manders’in damadına ödediği parayı AP’ye tekrar iade etmesi söz konusu.

Hollanda medyasına göre asistan olarak göreve alınan damadın ne yaptığı tam olarak bilinmiyor.