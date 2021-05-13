Dört ayda 735 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre yılın ilk dört ayında en az 735 işçi öldü.

Fotoğraf: Pixibay

Ocakta en az 203, şubatta en az 139, martta en az 144 ve nisanda en az 249 işçi yaşamını yitirdi. Ölen 249 emekçinin 214’ü ücretli (işçi ve memur), 35’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

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Nisanda ölenlerin 19’u kadın, 230’u ise erkek. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret, eğitim, sağlık ve belediye iş kollarında gerçekleşti. Ayrıca bu dönemde en az sekiz çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi ölümleri tarım, inşaat ve konaklama iş kollarında gerçekleşti.

14 yaş ve altı yaş ile 15-17 yaş grubunda dörder, 18-27 yaş grubunda 17, 28-50 yaş grubunda 114, 51-64 yaş grubunda 77, 65 yaş ve üstü yaş grubunda ise 18 işçi hayatını kaybetti. Ölenlerin 15’inin yaşı bilinmiyor.

51 yaş ve üstünde çalışırken ölen 95 emekçi bulunuyor. Bu emekçilerin bulunduğu sektörler ise çiftçilik, esnaf, tarım, maden, kimya, ağaç, ticaret, büro, eğitim, ticaret, inşaat, enerji, taşımacılık, sağlık, spor, güvenlik ve belediye işçiliği.

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Beşi Suriyeli, beşi Pakistanlı ve biri Bulgaristanlı 11 göçmen/mülteci işçi de bu dönemde hayatını kaybetti.

Covid-19, ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme, boğulma, patlama/yanma ve intihar, öne çıkan ölüm nedenleri.