Soma’da acı ilk günkü kadar taze

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu uyardı: “Küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorunu aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek. İçme ve kullanma suyunun kullanımıyla ilgili hayatımızda çok şeyin değişecek.”