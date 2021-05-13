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Yaramazlara biraz batar!

Soma’da acı ilk günkü kadar taze

Manisa’nin Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci, bugün yakınları tarafından mezarlıkta anıldı.

Fotoğraflar: AA

Madencilerin yakınları, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sabah saatlerinde Soma Madenci Şehitliği’ne gitti. Mezarlıkta düzenlenen anma törenine siyasiler de katıldı.

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Madenci yakınları, mezarların başında dua etti. Babasız kalan çocuklar ellerindeki karanfilleri mezarlıklara koyarken, yanlarında getirdikleri mektupları da kabirlere bıraktı.

AA’nın haberine göre olaydan sağ kurtulan madenci Ahmet Mutluer, ziyaret sırasında fenalaştı. Sağlık ekipleri madenciye ambulansta müdahale etti.

Mutluer, kazanın etkisinin halen üzerinde olduğunu belirterek “Biz sağ kurtulduğumuz halde bu acıları çekiyorsak, kim bilir arkadaşlarımın aileleri ne zorluklar yaşadı” dedi.

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Mezarlıkta babasını hiç görmemiş çocukların bulunduğunu aktaran madenci, olay gününü hatırladığı için fenalaştığını söyledi.

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