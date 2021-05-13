Profesör uyardı: Kuraklık da pandemi gibi yeni normaller getirecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu uyardı: “Küresel iklim değişikliği ve kuraklık sorunu aynen pandemide olduğu gibi hayatımıza yeni normaller getirecek. İçme ve kullanma suyunun kullanımıyla ilgili hayatımızda çok şeyin değişecek.”

Meteoroloji’nin nisan ayındaki kuraklık ve sıcaklık raporuna göre Türkiye’de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege’nin güney kesimlerinde ‘şiddetli‘, ‘çok şiddetli’ ve ‘olağanüstü‘ kuraklık görüldü.

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Prof. Dr. Alaeddinoğlu’na göre bundan sonraki süreç kuraklığın hayatımıza getireceği ‘yeni normal‘ tıpkı pandemide olduğu gibi tüm dünya için geçerli.

Fotoğraf: DHA

Türkiye özelinde yeraltı kaynak sularına dikkat çeken profesör “Ülkemiz ve bölgemiz ile ilgili temel sorun şu; yakın zamanda NASA tarafından yeraltı su kaynaklarımızı gösteren haritalar vardı. O harita bize aslında rezerv olarak, kötü gün dostu olarak tutmamız gereken su kaynaklarını büyük ölçüde tükettiğimizi gösteriyor” dedi.

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Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliği ve olası sonuçlarıyla ilgili araştırmalardan elde edilen öngörülere de değindi: “İyi, normal ve felaket senaryoları var. Son yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan bulgular bırakın normali, büyük oranda felaket olarak adlandırılan senaryoların hayata geçtiğini gösteriyor. Yani beklenenin çok daha ötesinde kuraklıkta yaşanacak. Kendi adıma da hep normal senaryoyu bekliyordum. Evet, kuraklık sorunu yaşayacağız ama 2030’dan sonra pik seviyelere çıkacağını düşünüyordum. Ama görünen tablo bugünden bunları beklenenin ötesinde hızla bu süreci yaşayacağımızı bize işaret ediyor.”

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Van Gölü örneğine işaret eden profesör bu mevsimde yağışlar ve eriyen kar suları ile maksimum seviyede olması gerektiğini ancak şu anda kıyılarda geriye doğru çekilmenin halen devam ettiğine tanıklık ettiklerini belirtti: “Bu bize buharlaşmanın boyutunu gösteriyor. Van Gölü’nde ki bu taşlar normalde bu aylarda sular altında kalırdı. Maalesef şu anda görebiliyoruz. Tekrar ediyorum öngörülerimizin çok ötesinde bir durum.”