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Yaramazlara biraz batar!

Sağlıkçıların eşleri aşılanmaya başladı

Sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmasına başlandı.

Fotoğraf: DHA

Aşılama takvimi kapsamında ikinci aşamanın ikinci grubunda 55 yaş grubunun aşılaması sürürken sağlık çalışanlarının eşleri de sisteme dahil edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü Twitter paylaşımında, “Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim” diye yazmıştı.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından bugün sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmasına başlandı. Ankara’da ilk gün Merkezi Hekim Randevu Sisteminden 2 bin sağlık çalışanını eşi randevu aldı. Sağlık çalışanlarının eşleri sabah saatlerinden itibaren Ankara Şehir Hastanesi’ne başvurarak aşılarını yaptırdı.

Sağlıkçıların eşleri aşılanmaya başlıyor

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

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