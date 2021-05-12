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Yaramazlara biraz batar!

Sağlıkçıların eşleri aşılanmaya başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.”

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Türkiye’de şu ana kadar 14 milyon 714 bin 938 kişiye aşı yapıldı.

Sağlık bakanı 5 Mayıs’taki konuşamasında “Türkiye Sinovac’la 100, BioNTech’le 90, Sputnik’le 50 milyon doz için anlaşma imzalamıştır” demişti.

Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Çeng Weihua da bugün Çin’den Türkiye’ye şu ana kadar toplam 27 milyon doz aşı geldiğini söylemişti.

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Çin’den toplam 27 milyon doz aşı gelmiş

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