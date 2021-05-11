Akşam Postası / 11 Mayıs 2021

‘Tam kapanma’dan sonra her hafta bir açılma

‘Tam kapanma’nın sona ereceği 17 Mayıs’ta en fazla 10 bin vaka olması durumunda kademeli açılma gündeme gelecek. Yetkililer kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerektiği görüşünde.

Profesör hatırlattı: ‘Kesilenlerin yerine 10 kat ağaç dikmek’ işe yaramaz

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, ormanda yapılması istenen bir inşaat sırasında kesilen ağaçların yerine ’10 kat ağaç dikme’ söyleminin geçersiz olduğunu hatırlattı.

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Musk, ‘Doge ile Tesla satalım mı’ diye sordu, kripto paranın değeri yüzde 15 yükseldi

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, Twitter’da Tesla araçlarının satışının Dogecoin’le yapılıp yapılmaması üzerine üzerine bir anket yaptı. Ankete katılanların yüzde 73’ü öneriye olumlu bakarken, Doge’nin fiyatında da yine önemli değişim var.

İmamoğlu ‘kayıp atlar’da bakanlığı işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da faytonlardan kurtarılıp sahiplendirildikten sonra kaybolan atlarda sorumluluğun Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Yüzlerce İsrailli Mescid-i Aksa’daki yangını konserdeymiş gibi izledi

Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da dün gece çıkan yangın yüzlerce İsrailli tarafından konserdeymiş gibi izlendi.

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Ödemeler dengesi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 8 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 2,12 milyar dolar azalarak 3,33 milyar dolara geriledi. Piyasadaki beklenti 3,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Soylu bu kez Cumhuriyet’i hedef aldı: Hesabını vereceksiniz

Fotoğraf: AA, Cumhuriyet Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalif gazeteleri hedef alan paylaşımlarına bir yenisin ekledi. Bu kez hedefte Cumhuriyet var.

Davutoğlu’nun yardımcısından Ahmet Hakan’a ‘hodri meydan’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a açık çağrı yaptı.

Yenilenebilir enerjide 22 yılın rekoru

Küresel yenilenebilir enerji endüstrisinde geçen yıl 1999’dan beri en hızlı büyüme kaydedildi.

DSÖ: Hindistan varyantı küresel tehdit

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk defa Hindistan’da geçen yıl rastlanan corona virüsünün yeni bir türünün bazı ön çalışmalara göre daha kolay yayıldığını belirterek, bu türün küresel çapta tehdit oluşturmaya başladığını açıkladı.

Belediye, Diyarbakır’daki ‘peyzaj’ın maliyetinin 4 milyon TL olduğunu doğruladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada alay konusu olan heykellerle ilgili açıklama yaptı: “15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır.”

Konteynerde uyuyan çocuk çöp kamyonunda hayatını kaybetti

Avustralya’nın Port Lincoln kentinde, çöp konteynerinde uyuyakalan 13 yaşındaki bir çocuk çöp kamyonuna atılınca hayatını kaybetti.

Yıldızlar, Altın Küre’ye savaş açtı: Tom Cruise üç ödülünü iade ediyor

Fotoğraf: Reuters

ABD’li yıldızlar, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Küre’ye savaş açtı. Son olarak Tom Cruise kazandığı üç ödülü iade edeceğini duyurdu. NBC, 2022’de ödül törenini yayınlamayacak.

Tatile diye hastaneye götürdüğü eşine böbreğini verdi

Fotoğraf: DHA

45 yaşındaki Emin Koca, böbrek yetmezliği hastası 23 yıllık eşi 43 yaşıdaki İpek Koca’yı “Tatile gidiyoruz” diyerek Muğla’dan Bursa’ya götürüp önceden tüm ayarlamaları yaptığı hastanede böbreğini verdi.

Cam köprünün panelleri kırıldı: Turist 100 metrede asılı kaldı

Fotoğraf: Weibo

Çin’de bir turist asma cam köprüden geçerken panellerin kırılması sonucu 100 metrede asılı kaldı.