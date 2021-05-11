Cam köprünün panelleri kırıldı: Turist 100 metrede asılı kaldı

Çin’de bir turist asma cam köprüden geçerken panellerin kırılması sonucu 100 metrede asılı kaldı.

Fotoğraf: Weibo

Adrenalin yüklü manzara izleme deneyimi sunan asma cam köprüler turistlerin uğrak yerlerinden. Tamamı cam panellerden yapılan köprülerde yürüyelerin aklından geçen ‘Cam kırılırsa ne olur‘ sorusunu Çin’de talihsiz bir turist yaşayarak öğrendi.

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Longjing şehrindeki Piyan dağında bulunna 100 metrel yüksekliğindeki köprünün cam panelleri kuvvetli rüzgarın etkisiye kırıldı.

Turist köprü çalışanlarından birinin de yardımıyla köprünün demir korkuluklarına tutunmayı başardı. Ancak rüzgarın etkisiyle düşen camlar nedeniyle oluşan boşlukların arasında yarım saat itfaiyenin gelip kendisini kurtarmasını bekledi.

Yara almadan kurtulan adam kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.