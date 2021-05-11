Covid-19’dan ölen doktorun ailesine SGK’dan aylık

İzmir Tabip Odası, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 59 yaşındaki doktor Muharrem İdiz’in ailesine aylık bağlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Aralık 2020’de yayınladığı genelgede, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınlarına ölüm aylığı bağlanmasının önünü açmıştı. Türk Tabipleri Birliği’ne göre geçen yılın mart ayından bugüne 37’si emekli olmak üzere 422 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Reklam

Odanın internet sitesinde yer alan açıklamada, işyeri hekimliği yapan İdiz’in 2 Nisan 2020’de hayatını kaybettiği belirtildi.

Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılmasını talebini ilk günden beri dile getirdiklerini aktaran oda, İdiz’in ölümünün ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvurduklarını aktardı.

Önce ret sonra kabul

Açıklamada, SGK’dan, doktorun meslek hastalığı sonucu öldüğü kabul edilerek yakınlarına aylık bağlanmasının talep edildiği kaydedildi.

Reklam

Açıklamaya göre SGK, ilk incelemesinde Covid-19’un ‘mesleki bulaşıcı hastalıklar listesi’nde bulunmadığı gerekçesiyle başvuruyu reddetti. Bunun üzerine oda, Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz etti.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İlgili sağlık kuruluşlarından ve işyerlerinden kayıtlar istenerek başvurumuz tekrar değerlendirilmiştir. SGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, ölümün meslek hastalığına bağlı olduğu değerlendirmesi ile meslektaşımızın eşi ve kızına, meslek hastalığına bağlı ölüm geliri bağlandığı bildirilmiştir. Covid-19 nedeniyle vefat eden bütün sağlık emekçilerinin durumu aynı çerçevede değerlendirilmelidir. Kamu veya özel sağlık kurumu ayrımı yapılmaksızın, Covid-19 nedeniyle vefat eden sağlık emekçilerinin yakınlarının mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gereklidir. Sağlık emekçilerinin yakınları, uzun hukuksal süreçlerle karşı karşıya kalmamalı, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı aylıkları ivedilikle bağlanmalıdır.”