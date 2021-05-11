Akşener’den İstanbul Sözleşmesi’nin 10’uncu yılına özel video: Vazgeçmeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10’uncu yılına özel video yayımladı.

Fotoğraf: AA

19 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren ilk belge niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmıştı.

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Karar sivil toplumda büyük tepkiye yol açmış, pek çok kentte kadınlar tarafından protesto edilmişti. Türkiye imzacılardan biriyken bile uygulamadaki eksiklikler nedeniyle eleştiriliyordu.

Akşener, videoyu yayımladığı Twitter paylaşımında, şunları kaydetti: “Gözlerinizi kapattığınızda hayal ettiğiniz mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi korumak için yeniden; ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz..”

İYİ Parti liderinin, “Gözlerinizi kapattığınızda nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz” sorusuyla başlayan videoda beş tane kadının cevabı yer alıyor.

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Videonun sonunda da konuşan Akşener, şunları söyledi: “Bunların hiçbiri aslında hayal değil. Böyle bir Türkiye mümkün. Bir şey değişir ve her şey değişir. Bir zihniyet değişir ve tüm hayatımız değişir. Yeter ki inanalım. Kadınları, çocuklarımızı ve ailemizi koruyabiliriz. Mutlu ve huzurlu bir Türkiye’yi hep birlikte kurabiliriz. Hep birlikte yeniden, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyebiliriz. Yeter ki vazgeçmeyelim, biz vazgeçmeyeceğiz.”