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Yaramazlara biraz batar!

Konteynerde uyuyan çocuk çöp kamyonunda hayatını kaybetti

Avustralya’nın Port Lincoln kentinde, çöp konteynerinde uyuyakalan 13 yaşındaki bir çocuk çöp kamyonuna atılınca hayatını kaybetti.

Fotoğraf: apcollege.edu.au

Konteynerde uyuyan 11 ve 12 yaşlarında iki çocuğun daha olduğu, birinin hafif yaralandığı diğerinin ise son anda yara almadan kurtulduğu açıklandı.

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Polis, çöp kamyonunun sürücüsünün çocukların orada olduklarını konteyneri boşaltana kadar fark etmediğini, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Çocuklarımızdan birinin çöp kamyonunda ezilerek hayatını kaybettiği bilgisini paylaşmanın üzüntüsünü yaşıyoruz” dendi.

Üç çocuğun sıklıkla gittiği sivil toplum kuruluşu West Coast Youth and Community Support’un başkanı Jo Clark, “Üçü de çalışanlarımızın tanıdığı, sevdiği gençlerdi. Merkezimizi sık sık ziyaret ederlerdi. Ölen çocuk evsiz değildi” ifadelerini kullandı.

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