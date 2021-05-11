Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter paylaşımında İstanbul’da ‘sağlık yöneticileriyle salgının seyrini değerlendirdiğini’ kaydeden Koca, “İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde” diye yazdı.

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İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 9 Mayıs’ta son bir haftada Covid-19 vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hasta sayısında ‘önemli bir azalma kaydedildiğini’ aktarmıştı.

İstanbul, 1 ile 7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarında 359.99’la zirvede. Bir önceki hafta vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 532.02’ydi.