1-7 Mayıs vaka haritası: İstanbul zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 ile 7 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 359.99, Ankara’da 247.68, İzmir’de 161.92

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Haftalık verilere göre 100 bin kişide en çok vaka görülen iller İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum En az Covid-19 vakası Şırnak, Adana, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da.

Bakan, “Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek” dedi.

Bir önceki hafta vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 532.02, Ankara’da 361.52, İzmir’de 223.34 idi.

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İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller; Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen illerdi.