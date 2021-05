Yıldızlar, Altın Küre’ye savaş açtı: Tom Cruise üç ödülünü iade ediyor

ABD’li yıldızlar, sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden Altın Küre’ye savaş açtı. Son olarak Tom Cruise kazandığı üç ödülü iade edeceğini duyurdu. NBC, 2022’de ödül törenini yayınlamayacak.

Fotoğraf: Reuters

Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği, (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) özellikle jüride hiç siyah üye bulunmaması nedeniyle ‘çeşitlilik eksikliği’yle suçlanıyor. Ayrıca 87 üyeden bazıları çeşitli finansal faydalar sağlamakla suçlanıyor.

Altın Küre’lerini iade edecek Tom Cruise, ‘Born on the Fourth of July’, ‘Jerry Maguire’ ve ‘Magnolia’ filmleriyle ödüle layık görülmüştü.

Deneyimli oyuncudan önce Mark Ruffalo ve Scarlett Johansson da HPFA’ya ağır eleştiriler yöneltmişti.

NBC’den de gelecek yılki törenle ilgili şu açıklama geldi: “Değişiklik zaman ve çaba gerektirir. Bu nedenle NBC, 2022 Altın Küre Ödül Töreni’ni yayınlamayacak. Organizasyonun planını uyguladığını varsayarsak, ödül törenini 2023’te yayınlamayı umuyoruz.”