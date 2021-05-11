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Yaramazlara biraz batar!

HES üzerinden aşı kimliği oluşturulabilecek

Covid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığ’ının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ‘Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği’ oluşturabilecek.

Fotoğraf: AA (arşiv)

AA’nın haberine göre aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.

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Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘güvenli turizm’ logosu bulunuyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız’a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.

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