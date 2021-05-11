Araştırma: 2000’den beri Fransa kadar ormanlık alan canlandı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) bünyesindeki bir ekibin önderliğinde yapılan araştırmaya göre 2000 yılından beri Fransa’nın yüzölçümü büyüklüğünde ormanlık alan ‘doğal yolla’ canlandı.

Uydu görüntülerini kullanarak harita çıkaran WWF ekibi, canlanan ormanlık alanın 5.9 gigaton karbondiyoksit emme potansiyeline sahip olduğunu belirterek bunun ABD’nin yıllık sera gazı emisyonundan fazla olduğuna dikkat çekti.

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Araştırma kapsamında elde edilen bir olumlu veri de Brezilya’daki Atlantik (Atlas) Ormanı’nda, 2000 yılından beri Hollanda’nın yüzölçümü kadar bir alanın yeniden yeşermesi.

Brezilya… Fotoğraf: mongabay.com

WWF’den William Baldwin-Cantello, “Böyle doğal yolla canlanma, bir ormanlık alanın yeniden oluşturulmasından yani yeni ağaçlar dikilmesinden daha ucuz, biyoçeşitlilik için de daha iyi” dedi.

Baldwin-Cantello, bu sevindirici gelişmeyle rehavete kapılmanın yanlış olacağını, ormanların yok olmasını engelleme konusundaki mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı ve uyardı: “Hala her yıl milyonlarca hektarlık ormanlık alan yok oluyor.”

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Araştırma, BirdLife International ve Yaban Hayatı Koruma Topluluğu (WCS) ile ortaklaşa yapıldı.