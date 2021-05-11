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Yaramazlara biraz batar!

Paket servis saati değişiyor

Ramazan ayının sona ermesiyle, paket servis saati gece yarısı 01:00’e çekiliyor.

Fotoğraf: Pixabay

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Yasak sürecinde birçok işyerine belirli saatlerde izin veriliyor.

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AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri, arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 13-15 Mayıs tarihlerinde işyerlerinin açılış-kapanış saatlerinde değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar yine 10:00-17:00 saatlerinde, fırınlar ise gün boyu çalışacak.

Ancak daha önce 27 Nisan’daki genelgede belirtildiği üzere, paket servis saatlerinde 13 Mayıs itibariyle değişikliğe gidilecek.

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Buna göre paket servis artık 24 saat değil saat 01:00’e kadar yapılabilecek.

İçişleri’nden tam kapanma genelgesi

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