Paket servis saati değişiyor

Ramazan ayının sona ermesiyle, paket servis saati gece yarısı 01:00’e çekiliyor.

Fotoğraf: Pixabay

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Yasak sürecinde birçok işyerine belirli saatlerde izin veriliyor.

Reklam

AA’nın haberine göre İçişleri Bakanlığı yetkilileri, arife günü ve Ramazan Bayramı’nı kapsayan 13-15 Mayıs tarihlerinde işyerlerinin açılış-kapanış saatlerinde değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar yine 10:00-17:00 saatlerinde, fırınlar ise gün boyu çalışacak.

Ancak daha önce 27 Nisan’daki genelgede belirtildiği üzere, paket servis saatlerinde 13 Mayıs itibariyle değişikliğe gidilecek.

Reklam

Buna göre paket servis artık 24 saat değil saat 01:00’e kadar yapılabilecek.