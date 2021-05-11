Liselerde sınavlara yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeniden düzenlenen sınav süreçlerini paylaştı.

Fotoğraf: AA

Selçuk Twitter paylaşımında, “Gençler selam! Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın…” diye yazarak ‘Liselerde sınavlara dair merak edilenler’ başlıklı bir bilgilendirme broşürü ve link paylaştı.

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Gençler selam!

Liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi, diyelim. Ekteki görselde sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. Tamamsa göz kırpın…😉



BASIN AÇIKLAMASI👉 https://t.co/tWwK6xvtGK pic.twitter.com/uv2dBaFmKU — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 11, 2021

Buna göre:

*2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.

*Hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunulacak.

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*Ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs’a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.

*Dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.

*Eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine ilişkin olarak sınavları yapılamamış olan ve ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin ise eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.

*İkinci dönemde katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020 – 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konuları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.

*İkinci dönemde sınavların yapılacağı 24 Mayıs – 18 Haziran 2021 tarihleri arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrenciler bulundukları yerlerde sınavlara girebilecek.

*İkinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, 21 Haziran – 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

*12’nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak sorumluluk sınavları kapsamına dâhil edilecek.

*Birinci ve ikinci dönemde yapılan sınavlara mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik olarak 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.