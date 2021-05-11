‘Kur farkı vergisi’ne yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı vergisi çıkarılacağına yönelik iddiayı ‘hayal ürünü’ olarak niteledi.
Türk Lirası’ndaki aşırı değer kaybı sonrası daha da şişen dolar hesaplarına kur farkı vergisi getirileceği öne sürülmüştü.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle: “Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında Döviz mevduat hesaplarına yönelik “kur farkı vergisi” iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir“
Kur farkı vergisi, hesaplarda bulunan doların alış ile satış fiyatları arasındaki fartan oluşan kazancın vergilendirilmesi anlamı taşıyor.
Özellikle Türkiye’de döviz fiyatlarının arttığı dönemlerde ortaya atılan iddia geçmiş yıllarda da sık sık gündeme gelmişti.
Merkez Bankası’nın son verilerine göre Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 224,8 milyar dolar.