‘Kur farkı vergisi’ne yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur farkı vergisi çıkarılacağına yönelik iddiayı ‘hayal ürünü’ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Türk Lirası’ndaki aşırı değer kaybı sonrası daha da şişen dolar hesaplarına kur farkı vergisi getirileceği öne sürülmüştü.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle: “Bugün bir gazetede ve bazı sosyal medya platformlarında Döviz mevduat hesaplarına yönelik “kur farkı vergisi” iddiaları ortaya atılmıştır. Söz konusu iddialar tamamen hayal ürünü olup, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir“

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın açıklaması – 11.05.2021 pic.twitter.com/ToDZ9ze19T — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) May 11, 2021

Kur farkı vergisi, hesaplarda bulunan doların alış ile satış fiyatları arasındaki fartan oluşan kazancın vergilendirilmesi anlamı taşıyor.

Özellikle Türkiye’de döviz fiyatlarının arttığı dönemlerde ortaya atılan iddia geçmiş yıllarda da sık sık gündeme gelmişti.

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Merkez Bankası’nın son verilerine göre Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 224,8 milyar dolar.