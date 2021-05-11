Davutoğlu’nun yardımcısından Ahmet Hakan’a ‘hodri meydan’

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Hürriyet’in yayın yönetmeni Ahmet Hakan’a açık çağrı yaptı.

Hakan, bugünkü köşesinde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın muhalif kanallara çıkmasını kaleme aldı.

Reklam

Hakan, Babacan ve Davutoğlu’nun bu tavırla AKP seçmeninin kendinden uzaklaştırdığını öne sürerek muhalif seçmenlerin de “Bu adamlarla mı AK Parti’yi yeneceğiz” diye hayıflandığını savundu.

Hakan’a yanıt, Davutoğlu’nun yardımcısından geldi.

Mesajı paylaştı

Gelecek Partili Mustafa Mente, Twitter hesabından, geçen yılın aralık ayında Hakan’a WhatsApp üzerinden gönderdiği bir mesajı (altta) paylaştı.

Reklam

Mente, şunları kaydetti: “Sayın Hakan, bugünkü köşenizde sayın Davutoğlu’nun muhalefet kanallarına çıktığına dair bir yazı yazmışsınız. Sizin kanalınız için 13 Aralık 2020’de sizi aradım, cevap vermeyince de ekli mesajı yazdım. Özgür ve cesur iseniz davet edersiniz, hodri meydan.”

Hakan, Hürriyet’in sahibi Demirören Holding’in kanalı CNN Türk’te ‘Tarafsız Bölge’ adında bir program yapıyor.