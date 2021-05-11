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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu ‘kayıp atlar’da bakanlığı işaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da faytonlardan kurtarılıp sahiplendirildikten sonra kaybolan atlarda sorumluluğun Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğunu söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İBB, Adalar’da kötü koşullarda faytonlarda kullandırılan yüzlerce atı geçen yılın ilk aylarından itibaren satın almaya başlamıştı. Bu atlar, belediyeler ve STK’lar dahil birçok kuruma verilmişti. Ancak bazı atların kaybolduğu yönünde haberler çıkmıştı. Belediye ise sahiplendirme sonrası yükümlülüğünün kalmadığını kaydetmişti.

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FOX TV’de canlı yayına katılan İmamoğlu, 1179 atın teslim alındığını, 860’ının sahiplendirildiğini anımsattı. İBB başkanı, sahiplendirmenin, bakanlığın da işbirliğiyle kendilerine başvuran kurumlara yapıldığını aktardı.

İmamoğlu, atlara kendilerinin değil bakanlık tarafından çip takıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Atlar nerede?” diyerek kendilerini eleştirdiğini kaydetti.

İBB başkanı, bakan Bekir Pakdemirli’den açıklama yapmasını isterken, ‘kayıp at varsa’ bunu bulacak kurumun bakanlık olduğuna dikkat çekti.

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İmamoğlu, Hatay’ın Dörtyol ilçesinde belediyeye verilen atların kaybolduğu yönündeki haberlere dair de takibin bakanlık tarafından yapılması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

İBB başkanı, “Dönüp dönüp ‘Ekrem İmamoğlu, atlar nerede…’ Allah’tan korkun” ifadesini kullandı.

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