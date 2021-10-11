Akşam Postası / 11 Ekim 2021

Akşener, Altun’u kale almadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefeti savcılığa çağıran İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘yanıt vermedi.’

İttifaklar anketi: Fark sekiz puana çıktı

MetroPOLL Araştırma’nın anketinde “Hangi ittifakı tercih edersiniz?’ soruna verilen yanıtlarda ‘millet ittifakı’, ‘cumhur ittifakı’ndan sekiz puan fazla oy aldı.

Kavcıoğlu yine ‘toz pembe’: Enflasyon geçici, rezerv 123,5 milyar dolar

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yaptı.

Kılıçdaroğlu’ndan ‘siyasi cinayetler’ sorusuna Erdoğanlı yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir araya geldi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, “Siyasi cinayetler olabilir” çıkışının nedenlerini açıkladı.

Nihal Yalçın’a ‘ödül uzatan’ Tamer Karadağlı, şimdi de hedef gösterdi

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Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme şekliyle sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Tamer Karadağlı, eleştirilerden sonra konuyu Yalçın’ın paylaşımlarına çekti: “‘Selahattin Demirtaş’a özgürlük’ falan demiş.”

Ayakkabı tamircilerinin işleri patladı: ‘Yenisini almak zor’

Düzce’de 32 yıldan bu yana ayakkabı tamirciliği yapan Hayrettin Yanmaz, son dönemde yeni ayakkabı alamayanlar nedeniyle işlerinde aşırı artış olmaya başladığını söyledi.

Iraklı yetkili: IŞİD’in ‘finansörünü’ Türkiye’de gizli operasyonla yakaladık

AFP’ye konuşan Iraklı bir üst düzey askeri yetkili, ABD tarafından da aranan ve IŞİD’in ‘finansörü‘ olduğu belirtilen Sami Casim’in gizli operasyonla Türkiye’de yakalandığını duyurdu.

3600 ek göstergede çalışmalar kasımda başlayacakmış

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sorunun çözümü için 2022 sonunu işaret ettiği 3600 ek göstergede çalışmaların kasım ayında başlayacağını söyledi.

Akademisyen Can Candan ‘rektör talimatıyla’ Boğaziçi’ne alınmadı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevi Prof. Dr. Naci İnci tarafından sonlandırılan akademisyen Can Candan, kampüse alınmadı. Candan, 14 yıldır sürdürdüğü dersi bu defa açık ders olarak vereceğini duyurmuştu.

Bakan Koca’dan 10 gündür yanıt alamayan hekimlerin sabrı taştı

Sağlık alanındaki sorunları konuşmak üzere 1 Ekim’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan randevu talep eden Türk Tabipleri Birliği (TTB), 10 gündür hiçbir yanıt alamayınca eylem sürecini başlattı.

Pandora belgelerinde adı geçen Reha Muhtar: Hesabım vardı, kapattım

Fotoğraf: DHA

Pandora belgelerinde adı geçen eski sunucu Reha Muhtar, “Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirip kapattım “ dedi.

TÜİK ve İŞKUR çelişti: ‘Oynaklığın izahı yok’

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR) Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik sayılarıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinin birbiriyle çeliştiğini gözler önüne serdi. TÜİK’in açıkladığı listede İŞKUR kayıtlarında bulunan 188 bin 385 işsiz buharlaşmış!

Covid-19 ilacına ‘acil kullanım’ başvurusu

ABD merkezli Merck, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ilaçla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) acil kullanım onayı başvurusu yaptı.

Eşel mobilde sona doğru: Motorin ve LPG’de pay kalmadı, benzin sınırda

Hükümetin yeniden hortlayan enflasyona karşı mücadele için devreye aldığı eşel mobil sisteminin gücü, akaryakıta peş peşe gelen zamlar sonrası tükenme aşamasına geldi.

Rekabet Kurumu’ndan Trendyol’a soruşturma

Fotoğraf: Reuters

Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Paul McCartney, Beatles’ın dağılmasıyla ilgili gerçeği açıkladı

Fotoğraf: Reuters

Britanyalı rock grubu Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, grubun ayrılmasını isteyen kişinin sanılanın aksine kendisi değil 1980’de ABD’de öldürülen John Lennon olduğunu söyledi.

72 yaşındaki Ozzy Osbourne Covid-19’dan nasıl korunduğunu anlattı

Fotoğraf: Reuters

Britanyalı heavy metal müzisyeni 72 yaşındaki Ozzy Osbourne Covid-19’dan nasıl korunduğunu anlattı.