Akşener, Altun’u kale almadı



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefeti savcılığa çağıran İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a ‘yanıt vermedi.’

Akşener bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ziyaret etti. Liderlere iki partinin kurmayları eşlik etti.

İyi Parti lideri, görüşmenin ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, seçimlere ilişkin “Siyasi cinayet kaygım var” sözlerini değerlendirdi. Akşener, duyumların gelebileceğini söyledi, ancak iddiaların daha fazla gündemde tutulmaması gerektiğine vurgu yaptı.

İYİ Parti lideri, Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerinin ardından Altun’un muhalefeti savcılığa çağırmasını ise “Atanmışlara cevap vermiyorum” diye kestirip attı.

Adaylık tartışmaları hakkında gelen soruyu da cevaplayan Akşener, daha önce yaptığı “Seçim kararı alınsın, aday öğrenilir” açıklamasını tekrarladı.

İYİ Parti lideri, ittifak tartışmalarını da değerlendirdi: “24 Haziran bileşenleri başka 31 Mart başka. Yeni

kurulan partiler ve onların fikirleri var. Millet İttifakı’nın içinde yer almak konusu konuşulmuş değil.

Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13’üncü cumhurbaşkanı olacak.”