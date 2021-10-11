Erdoğan duyurdu: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ismi değişiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyoruz” dedi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*Suriye’den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır.

*(Suriye’nin kuzeyi) Buralardan kaynaklanan tehditleri, ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız.

*3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 750 engelli öğretmen ataması yapılacak.

*Fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için her türlü tedbiri alıyoruz.

*Adil yük tartışmasındaki itirazlarımızı saklı tutarak Paris Anlaşması’nı yürürlüğe koyduk.

*İklim Değişikliği Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı kurulacak.

*Hiç kimsenin ayrımcılık siyaseti yapmasına izin vermeyeceğiz.