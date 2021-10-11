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Yaramazlara biraz batar!

Rekabet Kurumu’ndan Trendyol’a soruşturma

Rekabet Kurumu, Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Rekabet Kurumu’nun internet sitesinden aktardığı duyuruya göre DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ.’nin (Trendyol) çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.


Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan kurul, ilgili kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açtı.

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