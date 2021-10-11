Bahçeli, Tamer Karadağlı’yı tebrik etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde oyuncu Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme şekliyle sosyal medyanın gündemine oturan oyuncu Tamer Karadağlı’yı tebrik etti.

Fotoğraf: Twitter

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Twitter hesabı üzerinden, Bahçeli’nin Karadağlı’yı aradığını duyurarak şunları kaydetti: “Sayın genel başkanımız, sinema ve tiyatro oyuncusu Sayın Tamer Karadağlı’yı telefonla arayarak kendisine yönelik terör örgütü odakları ve siyasi uzantılarının tutumları karşısında yanlarında olduklarını belirtmiş ve Sayın Karadağlı’yı tebrik etmişlerdir.

Görüşmede sayın genel başkanımız, Sayın Karadağlı’nın, Türk milletinin iftihar ettiği bir sanatçı olduğunu ifade etmişlerdir. Sayın genel başkanımız, sanat camiasında yer alarak, ülke ve millet hassasiyetinin, toplumsal huzurumuzun, milli birlik ve beraberliğimizin korunması karşısında duranlara Sayın Karadağlı’nın gösterdiği sorumlu, sağduyulu ve cesur davranışında yalnız olmadıklarını söylemişlerdir.”

Ne olmuştu?

Festivalde Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle kazanmıştı.

Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında beklemişti. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekmişti.

Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzatmıştı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz” diye eklemişti.

Karadağlı da “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını vermişti.

Yalçın, Twitter hesabından daha sonra “Lütfen Tamer’in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diye yazarak ödülle fotoğrafını paylaşmıştı.

TV8’deki 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Karadağlı, o gece yaşananlarla ilgili konuşmuş; eleştirilere konu olan hareketini açıklamak yerine Yalçın’ın siyasi görüşünü yansıtan paylaşımlarına ‘dikkat çeken’ Karadağlı, “Zaten hanımefendi HDP’yi ve Demirtaş’ı sahiplenen biriymiş” demişti.