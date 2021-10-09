Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın konuşurken ödülünü uzattı: ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?

Oyuncu Tamer Karadağlı’nın bu yıl 58’incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Nihal Yalçın’a ödülünü takdim etme şekli eleştiri konusu oldu.

Festivalde 9 Ekim akşamında ödül töreni düzenlendi. Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle kazandı.

Yalçın, kürsüye çıkmasının ardından teşekkür konuşmasını yaparken Karadağlı da elinde ödülle hemen arkasında bekliyordu. Bu sırada Karadağlı’nın sıkıldığını belli eden jest ve mimikleri dikkat çekti.

Karadağlı, Yalçın henüz konuşmasına devam ederken ödülü uzattı. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü?” diye sorarak arkasına baktı, ardından da “Sus mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” dedi.

Karadağlı da “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını verdi.

Nihal Yalçın, Twitter hesabından daha sonra “Lütfen Tamer’in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!” diye yazarak ödülle fotoğrafını paylaştı.