Kaftancıoğlu, Karadağlı’ya ‘teşhis’ koydu: Korkak erkek sendromu

Antalya Altın Portakal Film Festivali’ndeki ‘atışma’nın ardından Nihal Yalçın’ı hedef gösteren Tamer Karadağlı’ya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ‘teşhis koydu.’

Festivalde Yalçın, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Zuhal’ filmindeki rolüyle kazanmıştı. Yalçın teşekkür konuşması yaptığı sırada Karadağlı arkasından gelip ödülü uzatarak sözünü kesmişti.

Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Yalçın, önce “Kim verdi ödülü” diye sorarak arkasına bakmış, ardından da “Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz” diye eklemişti. Karadağlı da “Ödülünüzle birlikte konuşun diye” yanıtını verse de sonrasında konuşmasını sürdürmeye çalışan Yalçın’ın arkasında manasız mimiklerler sergilemişti.

Bu sabah TV8’deki 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Karadağlı, eleştirilere konu olan hareketini açıklamak yerine Yalçın’ın siyasi görüşünü yansıtan paylaşımlarına dikkat çekerek “Zaten hanımefendi HDP’yi ve Demirtaş’ı sahiplenen biriymiş” dedi.

Karadağlı programda şu ifadeleri kullandı: “Pervin Buldan ona sahip çıkıyor, Canan Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Burada bir linç girişimi var. Benim duruşum belli olan bir duruş. Türk askerine silah doğrultan, ateş eden polis öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK’nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK’nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan’ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?“

Kaftancıoğlu programın görüntülerini paylaşarak şu yanıtı verdi: “Sorununun cevabı evet de konuyla alakasını anlamış değilim.. Ezber cümlelere sığınarak kitle toplamaya çalışan ‘korkak erkek!‘ sendromu.. Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti böylelikle.”