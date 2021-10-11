Ayakkabı tamircilerinin işleri patladı: ‘Yenisini almak zor’

Düzce’de 32 yıldan bu yana ayakkabı tamirciliği yapan Hayrettin Yanmaz, son dönemde yeni ayakkabı alamayanlar nedeniyle işlerinde aşırı artış olmaya başladığını söyledi.

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Son dönemde birbiri ardına yaşanan kur şokları ve enflasyon nedeniyle özellikle gençler arasında popüler olan Nike, Adidas, Puma, Hummel, Skechers, New Balance gibi birçok markanın en basit modelleri bile 600 liranın üzerine çıktı.

Yaklaşan kış öncesi yine gözde bot markalarından Caterpillar, Timberland, Harley Davidson’da da fiyatlar 700 ila 2 bin lira arasında değişiyor.

ANKA’dan Tuncay Türkgülü’ne konuşan Hayrettin Yanmaz, insanların yeni ayakkabı almaya mali gücü yetmemesi nedeniyle artık eski ayakkabılarını tamir ettirmeye yöneldiğini söyledi.

İşlerinde ‘aşırı bir artış‘ olduğunu dile getiren Yanmaz şunları dedi: “Gelen poşet poşet, çok fazla getirince bu sefer işlere yetişemez olduk. Fazla alınca müşteriye yalancı çıkmaktan korkuyoruz. Müşteriye mümkünse başka tarafa bırakın diyorum, bu sefer de ‘İş beğenmiyorsun’ diyorlar, ne yapacağız ben de anlamıyorum. Eskiden ilçede sekiz-10 ayakkabı tamircisi vardı. Ancak şimdi bu sayı da dörde kadar düştü.”

Yılmaz şöyle devam etti: “Şu an bir ayakkabı nerden baksan 250-300 lira. Adam yenisini almaktan ziyade tamir ettirip biraz daha giymenin peşinde. Bence yoğunluk bundan kaynaklı.”