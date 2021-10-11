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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’nu mektupla tehdit eden Çakıcı’ya 20 ay hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektup yayınlayan Alaattin Çakıcı hakkında bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Kılıçdaroğlu, Kasım 2020’deki bir konuşmasında yargıdaki reform tartışmalarına değinerek hükümete, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçıları serbest bırakıp düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin” diye sormuştu.


Çakıcı da aynı gün, Twitter hesabından yayınladığı mektupta, CHP liderine “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”“Akıllı ol” gibi tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulunmuş, Çakıcı hakkında şubat ayında iddianame düzenlenmişti. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Çakıcı ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlanmıştı.

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