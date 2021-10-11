Iraklı yetkili: IŞİD’in ‘finansörünü’ Türkiye’de gizli operasyonla yakaladık

AFP’ye konuşan Iraklı bir üst düzey askeri yetkili, ABD tarafından da aranan ve IŞİD’in ‘finansörü‘ olduğu belirtilen Sami Casim’in gizli operasyonla Türkiye’de yakalandığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Twitter üzerinden IŞİD’in eski lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin yardımcısı da olan Casim’in yakalandığını duyurmuştu. Irak başbakanı, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermemişti.

Türkiye’den konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre Casim’in yakalanmasına yardımcı olacaklar için ABD’nin 5 milyon dolar mükafat vaat ettiği biliniyor.

AFP, daha önce IŞİD’in ‘ikinci numarası’ olarak bilinen Sami Casim’in 2014 yılında IŞİD’in Irak’ın Musul kentinde yerleştiği dönemde örgütün ‘maliye bakanı’ gibi davrandığını bildirmişti.

Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de ABD Özel Kuvvetleri’nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.