Paul McCartney, Beatles’ın dağılmasıyla ilgili gerçeği açıkladı

Britanyalı rock grubu Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney, grubun ayrılmasını isteyen kişinin sanılanın aksine kendisi değil 1980’de ABD’de öldürülen John Lennon olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

1970’de yollarını ayıran grubun dağılmasından 51 yıldır sorumlu tutulan McCartney, BBC Radyo 4’e verdiği röportajda ‘gerçeği’ açıkladı.

Solo kariyerine devam eden McCartney, röportajı yapan John Wilson’a, “Ayrılık kararında fitili ateşleyen ben değilim. O kişi bizim Johnny’miz. Bir gün odaya girdi ve ‘Beatles’ı bırakıyorum’ dedi. ‘Bu bir boşanma gibi’ dedi” diyerek ayrılma kararının nasıl alındığını anlattı.

Fotoğraf: BBC

McCartney, Wilson’ın, eğer Lennon ayrılık kararı vermese grubun müzik hayatını sürdüdürüp sürdüremeyeceğine ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Sürebilirdi. Onun ortaya koyduğu argüman Yoko’yla (Lennon’ın eşi) yeni bir hayat kurmaktı ve mesela Amsterdam’da barış için bir hafta kalmak. Buna itiraz edemezdiniz. Benim hayatımın en zor dönemiydi. Bu benim grubumdu, işimdi, hayatımdı. Devam etmek istiyordum. İyi işler yaptığımızı düşünüyordum. Devam edebileceğimizi düşünüyordum.”

‘This Cultural Life’ adlı serinin parçası olan röportaj 23 Ekim’de yayınlanacak.