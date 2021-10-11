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Pandora belgelerinde adı geçen Reha Muhtar: Hesabım vardı, kapattım

Pandora belgelerinde adı geçen eski sunucu Reha Muhtar, “Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirip kapattım “ dedi.

Fotoğraf: DHA

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu’nun (ICIJ) paylaştığı ve 117 ülkeden 600’den fazla gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, vergi cennetleri sisteminin nasıl çalıştığını açık şekilde gözler önüne sermişti. ‘Pandora’ olarak adlandırılan belgelerde Türkiye’den de en az 220 ismin yer aldığı belirtilmişti.


Çoğunluğunu oluştursa da vergi cennetlerinde tröstler üzerinden offshore şirket kuranlar Türkiye iş dünyasıyla sınırlı değil. Medya, sanat ve spor dünyasından kamuya mal olmuş isimler de listede. Bir dönemin önde gelen sunucularından Reha Muhtar bu isimlerden biri. Belgelere göre Muhtar, Trident Trust üzerinden Black’s Group Holdings Limited isimli offshore şirketin sahibi. 

Belgelere göre, Reha Muhtar’ın vergiden kaçınmak ve parasını çeşitli yatırımlarda değerlendirirken ismini gizli tutmak için tröste aktardığı paranın yönetimi Standard Chartered Trust (Guernsey) Limited tarafından yapılıyor. Nakit hesapları, tahviller, hisse senetleri ve yatırım fonlarından oluşan yatırım portföyü Standard Chartered Bank’ın Britanya’nın başkenti Londra’daki şubede tutuluyor. Şirketin direktörlüğünü ise yine Türkiye’den çok sayıda zenginin offshore firmalarıyla çalışan Songbird Limited yapıyor. Temmuz 2000’de kurulan Black’s Group Holdings Limited Ağustos 2017’de kapatılıyor. 

Konuyla ilgili Oda TV’ye konuşan Muhtar, şunları söyledi: “Türkiye dışında tek bir kuruşum yok, şirketim yok, hiçbir şeyim yok. Her şeyim Türkiye’de. Yurt dışında 1 dolarlık bile hesabım yok. Ne Londra’da ne ABD’de bir hesabım bulunmuyor. Üç bin avroluk cari hesap dışında, yani Türkiye’deki bankanın Paris şubesinde 3 bin avroluk hesap dışında bir şeyim yok. 15 sene önce var olan hesaplarımı Türkiye’ye getirdim, kapattım.”

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