Enerji sektörü temsilcileri: Maliyetler kurtarmıyor, elektriğe yüzde 45 zam lazım

Enerji Ticaret Derneği Başkanı Burak Kuyan, artan maliyetler nedeniyle önümüzdeki dönemde elektriğe yüzde 40-45 bandında zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

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Türkiye’de son olarak 1 Temmuz’da elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam yapılmıştı.

Enerji sektörü temsilcileri ise artan talep, fiyat ve maliyet baskısının elektrik dağıtım ve üretim şirketlerini zora soktuğunu ifade etti.

Bloomberg HT’ye konuşan Enerji Ticaret Derneği Başkanı Kuyan’ın değerlendirmeleri şöyle: “Ekim ayında yüzde 15 zam bekliyorduk. Ancak bu olmadı. Buna artı olarak ocak ayında ise yüzde 25’lik bir zam daha beklentimiz var. Hammadde fiyatlarının artışı, kuraklık ve dövizdeki yükseliş, maliyetleri iki-üç katına çıkardı. Artan maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda elektriğe yüzde 40-45 bandında bir zam yapılmasına ihtiyaç var. Yapılmayan zamlar ilerde daha büyük sorunlara zemin hazırlar.“

Kuyan, sanayi sektörünün elektriği çok düşük fiyatlardan aldığının altını çizerek şöyle devam etti: “Sanayicimiz çok ciddi miktarda düşük fiyatla elektrik kullanıyor. Bunu söylediğimizde tepki çekiyoruz ancak bu bir gerçek. Burada ciddi bir sübvansiyon var ve bu ne kadar sürdürülebilir cevabını vermek zor. Piyasadaki dengeler tutmuyor. Bu da kar marjları daralan üretim santrallerinin borçlarını ödeyememesi, bankacılık sektörünün üzerine yük binmesi gibi sorunları doğurabiliyor. Bu yüzden zincirleme halkada mutlak süratle doğru adımların atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmazsa Türkiye için zor süreçler olur.“

Elektrik Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık da elektrik üretiminde ithal kömür fiyatlarının büyük rol oynadığını belirterek, ithal doğalgaz ve maliyetlerle birlikte tarifelerin maliyetlerin altında kaldığını söyledi.

Aşık sözlerine şöyle devam etti: “İthal kömürde spot fiyatlara baktığımızda ton başına 237 dolarlara çıktığını görüyoruz ki bu nisan ayında 80 dolardı. Elektrik ürettiğinizde buradan çıkan maliyet elektrik piyasası tavanına tehlikeli ölçüde yakın ve daha üstünde. Yani santraller kömür stokları bitince kömür maliyeti nedeniyle çalışamaz hale gelebilirler.

Tarifelere baktığımızda mesken tarifesi ekim ayı için 1488 lira olduğunu görüyoruz ve bu da 166 dolara geliyor. Sanayiye baktığımızda 2 bin 358 lira 263 dolara denk geliyor. Elektrik üretimi için kullanılan doğalgaz baktığımızda da 2 bin 724 lira yani 303 dolara denk geliyor. Genel hatlarıyla baktığımızda tüm tarifelerin yapılan zamlara rağmen maliyetlerin altında kalacağını görüyoruz.”