Beethoven’ın 10’uncu senfonisine noktayı yapay zeka koydu

Ludwig van Beethoven’ın yarım kalan 10’uncu senfonisini yapay zekayla tamamlandı.

Fotoğraf: The Next Web

1827’de hayatını kaybeden Alman müzisyen üç yıl önce 9’uncu senfonisini bitirmiş, 10’uncuya başlamıştı. Ancak sağlığının kötüleşmesi nedeniyle ilerleyememişti. Çalışmasını tamamlayamadan hayatını kaybeden Beethoven’dan geriye sadece müzikal eskizler kaldı.

The Next Web’in haberine göre müzik tarihçileri, müzikologlar ve besteciler bir araya gelerek yapay zeka (AI) teknolojisini kullanıp 10’uncu senfoniyi yeniden yazmaya başladı.

Ekip 10’uncu senfoninin girişindeki bazı notalardan ve Beethoven’ın not aldığı birkaç fikirden yola çıktı. Ayrıca Beethoven’ın tüm eserlerini de yapay zekaya tanıttılar. Yani Beethoven’ın kendisinin yazmış olabileceği bir şey yaratmak için, 10’uncu senfoniden mevcut eskizlerle birlikte, Beethoven’ın tüm çalışmasından notlar ve tamamlanmış besteler kullanıldı.

Amaç Beethoven’ın geride bıraktıklarını yapay zekanın üretecekleriyle bütünleştirecek yeni bir tür kompozisyon oluşturmaktı.

Bilim insanları çalışmalar sırasında yapay zekaya müziğin iki bölümünü birbirine nasıl bağlayacağını da öğretti.

Çalışmaların bitmesinden sonra bir piyanist küçük bir konser salonunda bir grup gazeteci ve müzik bilimci önünde yapay zekayla tamamlamış 10’uncu senfoniyi çaldı.

Daha sonra seyirciden, Beethoven’ın ifadelerinin nerede bittiğini ve yapay zeka tahminlerinin nerede başladığını belirlemeleri istendi. Ancak bunu yapamadılar.