Kılıçdaroğlu’ndan ‘siyasi cinayetler’ sorusuna Erdoğanlı yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir araya geldi. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, “Siyasi cinayetler olabilir” çıkışının nedenlerini açıkladı.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelen iki lider, toplantıdan sonra basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Siyasi cinayetler çıkışının nedeni hakkında gelen bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın geçmişteki “Daha neler olacak neler, bunlar iyi günleriniz” ve “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” sözlerini hatırlatarak şunları söyledi: “Ülkeyi yönetmek bir partinin tekelinde mi? Bu soruların yanıtını verdi mi acaba Sayın Erdoğan? Bu cümlenin anlamı nedir? Tehdit ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin huzurunu kaçıracak hiçbir tavır bizden kaynaklanmayacaktır. Bu iktidar değişecek.”

Kılıçdaroğlu, SADAT’ın Harp Okulu mülakatlarını yapmasına dair gelen bir soruya ise Genelkurmay Başkanlığı’ndan açıklama beklediğini belirtti.

‘Putin ve Erdoğan görüşmesinin içeriğinden bakanların ve meclisin bilgisi yok’

İktidarın Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, “Suriye’ye neden girdik” diye sordu.

Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin arasındaki Soçi görüşmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, görüşmenin içeriğinden Meclis’in ve bakanların bilgisinin olmadığını söyledi.

İki askerin yakılarak öldürülmesinde yer alan IŞİD’linin serbest bırakılmasına tepki gösteren CHP lideri, “Suriye’de iki askerimiz yakılırken yakılma talimatını veren IŞİD militanı tutuklanmışken kim serbest bıraktı? Serbest bırakılması için kim araya girdi? Çok soru var; Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” dedi.

Suriyeli göçmenlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, ‘mültecileri güvenli bir şekilde ülkelerine göndereceklerini, kendi ülkelerinde çalışacaklarını’ söyledi.

3600 ek gösterge sorusunu da yanıtlayan ve Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a 3600 ek göstergeyi yaptıracağım. Bunu 2018’den beri söylüyorum” dedi.

‘Parlamenter sistem çalışmasında partiler arası görüşme normaldir’

Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ise ittifak tartışmaları hakkında gelen bir soruyu yanıtladı. Karamollaoğlu, ittifakların seçim dönemine girince konuşulması gerekliliğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin ‘otoriter yapı’ halini aldığını belirten Saadet Partisi lideri şu ifadeleri kullandı: “Böyle olacağını bildiğimiz için geçen seçim, ‘Cumhur ittifakı içinde bulunamayız’ dedik. Parlamenter sistem çalışmalarında partiler arasında görüşmelerin olması normaldir. Bir sistem değişecekse bu sistemin nasıl değişeceği konusunda siyasi partilerin çalışma yapması doğaldır.”