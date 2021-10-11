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Yaramazlara biraz batar!

Eşel mobilde sona doğru: Motorin ve LPG’de pay kalmadı, benzin sınırda

Hükümetin yeniden hortlayan enflasyona karşı mücadele için devreye aldığı eşel mobil sisteminin gücü, akaryakıta peş peşe gelen zamlar sonrası tükenme aşamasına geldi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.


Şu ana kadar benzinde 2,30 lira, motorinde 2,05 lira, otogazda da 1 lira eşel mobil uygulaması ile devlet tarafından karşılandı.

Son açıklanan kamu maliyesi raporuna göre eşel-mobil sistemi uygulaması sonucunda sadece 2021 yılı için toplamda 46 milyar liralık KDV ve ÖTV gelirinden feragat edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı için yıllık enflasyonu yüzde 19,58 olarak açıklamıştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 44,7 olarak hesapladı. Eşel mobil sisteminin ocak-ağustos 2021 döneminde enflasyona 2,48 puanlık düşüş yönlü etkisi olduğu hesaplanıyor.

Ancak akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle eşel-mobil sisteminin de gücü bitti.

Eylül ayının başından bu yana benzinde üç, motorinde 5, LPG’de ise iki kez zam yapıldı.

Son zamların ardından eşel-mobil desteği motorin ve LPG için bitti.

Benzinde de sınıra sadece 23 kuruşluk bir pay kaldı.

İlave bir düzenleme yapılmaması durumunda, bu süreçten sonra gelen zamanlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak.

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