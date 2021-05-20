Akaryakıtta ÖTV artışı kaynaklı zam

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Salgın nedeniyle geçmişte görmeye alışık olduğumuz kalabalıklar yoktu belki ama resmi törenler dışında güne özel etkinlikler de düzenlendi. Özellikle Atatürk’ün bugünü emanet ettiği gençler başroldeydi. Kutlamalara katılanlar, evde kalanların da hissiyatını yanlarına alarak coşkuyu sokağa taşıdı. Bir kez daha O’na minnetlerini sundular günün anlam ve önemine uygun olarak. Kimi pedal çeviredi, kimi gösteri yaptı, kimi koştu…