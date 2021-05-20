Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akaryakıtta ÖTV artışı kaynaklı zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) ÖTV artışı kaynaklı akaryakıt fiyatlarında bugün itibariyle zam yapıldığını duyurdu.

EPGİS’in açıklamasında, “20 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 55, motorinde 67, LPG’de 35 kuruş/litre pompa fiyatlarında yansıyacak şekilde zam gerçekleşti” dendi.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre benzin, motorin ve LPG ile bazı akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 54, yüzde 78 ve yüzde 189 oranında artırıldı. ÖTV miktarı 95 oktan benzinde litre başına 0.8652 liradan 1.3313 liraya, 98 oktan benzinde 1.0283 liradan 1.5836 liraya çıkarıldı.

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