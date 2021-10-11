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Yaramazlara biraz batar!

72 yaşındaki Ozzy Osbourne Covid-19’dan nasıl korunduğunu anlattı

Britanyalı heavy metal müzisyeni 72 yaşındaki Ozzy Osbourne Covid-19’dan nasıl korunduğunu anlattı.

Fotoğraf: Reuters

Ancak Ozbourne’un yöntemi herkese uygun olmayabilir. Mattel Hammer’a konuşan Black Sabbath solisti, ‘Karanlığın Prensi’ Covid-19 salgınında kendisini ‘şeytan’ın koruduğunu söyledi: “Karıma virüs bulaştı, kızıma bulaştı ama bana bulaşmadı. Şeytana tapmanın iyi tarafları var.”


Eşi Sharon Osbourne geçen yıl aralıkta hastalığa yakalanırken kızı Kelly’nin tam olarak ne zaman hastalığı geçirdiği bilinmemekle birlikte mart ayında soyla medyadan ‘evde kalma’ çağrısında bulunmuştu.

Covid-19’dan korunma yoluyla ilgili şaka yapsa da Osbourne ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ediyor. 2019 aralık ayında düştükten sonra ameliyata alnınan ve hala fizik tedaviye devam eden müzisyen iki ay sonra da Parkinson hastalığına yakalandığını açıklamıştı.

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