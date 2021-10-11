Türk kripto para borsası Coinzo kapandı

En yoğun kullanılan beş Türk kripto para borsasından biri olan Coinzo faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

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İzmir merkezli şirket, günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmine sahipti.

Coinzo’dan yapılan açıklamada, kurumun internet sitesinin altı ay süresince açık kalacağı ve kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerini çekebilecekleri ifade edildi.

Açıklama şöyle: “Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak dijital varlık servis sağlayıcı hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. Kullanıcılarımıza ait tüm Türk Lirası ve kripto para varlıkları güvendedir. Kapanma sürecinde kullanıcılarımız Türk Lirası ve kripto para bakiyelerini güvenle transfer edebileceklerdir. Destek ekibimiz bu süreçte kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir.“

Coinzo 2018 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu.