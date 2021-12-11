Akşam Postası / 11 Aralık 2021

Ameliyatlar durmuştu: Koca’dan tıbbi cihaz üreticilerine 3 milyar lira ödeme talimatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tıbbi cihaz sektörü üreticileriyle görüşerek geçmiş dönem alacaklarına istinaden 3 milyar lira ödeme emrini imzaladı. Bunun 920 milyon lirası ortopedi ve beyin cerrahisi malzemeleri üreten firmalara ödendi. Firmalar hastanelere malzemeye yollamaya başladı.

Erdoğan ‘teyakkuzda’: Sosyal medya demokrasi için tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sosyal medyanın, demokrasi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüştüğünü savunarak “Bizim gibi dünyanın gelişmiş demokrasileri de teyakkuz halindedir” dedi.

Çiğ süte zam sonrası BİM’de süt, yoğurt, tereyağı ve beyaz peynir fiyatları uçtu

Türkiye genelinde 10 binin üzerinde şubesi bulunan zincir market BİM, süt ve süt ürünlerine ciddi oranlarda zam yaptı.

Kılıçdaroğlu, iktidarlarının ilk altı ayında atılacak ‘özgürlük adımları’nı açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikten sonraki ilk altı ay içerisinde atacakları adımları açıkladı.

AKP, MHP’yle uzlaşamadığı maddeyi seçim taslağından çıkardı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir türlü Meclis’e sunulamayan seçim yasası teklifinden ‘daraltışmış bölge sistemi’yle ilgili maddenin çıkarıldığını söyledi.

TÜRGEV, bedelsiz aldığı binanın alt katını börekçiye kiralamış

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) eğitim amaçlı bedelsiz tahsis edilen bir binanın alt katının börekçiye kiralanması tartışmalara neden oldu.

AKP’de yeni ‘pudra şekeri’ vakası

AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’ın kokain kullanmış halde çekilmiş görüntüsü nedeniyle istifa ettiği öne sürüldü.

Aşı Omicron’dan ne kadar koruyor: ABD verileri ürkütücü

ABD, Omicron varyantı kaynaklı vakaların çoğunun tam aşılı olduğunu, üçte birininse üçüncü aşısını da olmuş kişilerden oluştuğunu bildirdi.

Trump’a ‘darbe planı’ sunulmuş

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a, koltuğu bırakmaması için acil durum ilan etmesi tavsiye edilen bir plan sunulmuş.

İstanbul’da 750 minibüsün taksiye çevrilmesine de izin yok

Yeni taksi çıkarılamayan İstanbul’da 750 minibüsün taksiye çevrilmesine yönelik kararın yürütmesi de durduruldu.

Hopa’da eylem: Geçinemiyoruz

Artvin’in Hopa ilçesinde “Geçinemiyoruz” diye eylem yapıldı. Artık kirayı ödeyemediğini, evi ısıtamadığını ve evine ekmek getiremediğini belirten eylemciler şöyle dedi: “Bu krizi yaratan sizlersiniz ve bu krizden kurtulmanın tek yolu var o da istifa etmeniz ve ülkeyi terk etmenizdir.”

Erdoğan ‘El koyacağız’ demişti: ‘Stokçulara’ 2 milyon lira ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tutarak, ‘üzerlerine gidileceğini’ söylediği ‘stokçular’la ilgili bir yasa teklifinin Meclis’e sunulacağı bildirildi.

ABD yönetiminden Yunanistan’a askeri gemi satış ve modernizasyonuna onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a 6,9 milyar dolar değerinde dört adet MMSC savaş gemisi ve 2,5 milyar dolarlık ‘MEKO’ sınıfı gemilerin modernizasyonu için işlemleri onayladı.

The Matrix Awakens oyunu: Gerçeği gibi

The Matrix Awakens oyunun Unreal Engine 5 teknolojisi kullanılan demosu PS5 ve XBox kullanıcılarının deneyimine açıldı. Demo gerçekçi görüntüleri ve başarılı grafikleriyle oyunculardan tam not aldı.

Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor

Uluslarlararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halteri programdan kaldırmaya karar verdi. Listede ayrıca modern pentatlon da var.

Beş yeni turistik ekspres geliyormuş

Pandemi döneminde ara verilen turistik Doğu Ekspresi yola çıkmaya hazırlanırken beş turistik ekspresin daha devreye gireceği belirtiliyor.

Tom Holland: Erkeğin partnerinden uzun olması gerektiğini düşünmek aptalca

‘Spider-Man’i canlandıran Tom Holland, partneri Zendaya ile boy farkına dikkat çekilmesinden bıkmış görünüyor: “Erkeğin partnerinden uzun olması gerektiğini düşünmek aptalca!”

Alperen Şengün’den kariyer rekoru

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) yedi maçtır yenilmeyen Houston Rockets, kendi evinde Milwaukee Bucks’a 123-114 mağlup oldu.