Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor

Uluslarlararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halteri programdan kaldırmaya karar verdi. Listede ayrıca modern pentatlon da var.

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Komite, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez programa dahil ettiği sörf, kaykay ve sportif tırmanışı ise kalıcı hale getirecek.

NTVSpor’un aktardığına göre IOC Başkanı Thomas Bach, “Bu sporlar Tokyo 2020’nin başarısına önemli katkılarda bulundu” yorumunda bulundu.

Olimpiyat oyunlarının başladığı tarihten itibaren takvimde yer alan halter 2024 Paris’te son kez yer alacak.

Türkiye, yaz olimpiyat oyunları tarihinde halter branşında sekizi altın olmak üzere 11, boksta ise biri altın olmak üzere beş madalya kazandı.

Türkiye’ye olimpiyat oyunlarında halter branşında ilk madalyasını 1988’de Seul’deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu getirdi. Eski milli sporcu Seul’un yanı sıra 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da da altın madalyaya uzandı.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde bokstaki ilk altın madalyasını ise Tokyo 2020’de Busenaz Sürmeneli ile kazandı.