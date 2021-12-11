Diken

Yaramazlara biraz batar!

Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halter olimpiyat oyunlarından çıkarılıyor

Uluslarlararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Türkiye’nin en çok madalya kazandığı boks ve halteri programdan kaldırmaya karar verdi. Listede ayrıca modern pentatlon da var.

Fotoğraf: Reuters

Komite, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ilk kez programa dahil ettiği sörf, kaykay ve sportif tırmanışı ise kalıcı hale getirecek.


NTVSpor’un aktardığına göre IOC Başkanı Thomas Bach, “Bu sporlar Tokyo 2020’nin başarısına önemli katkılarda bulundu” yorumunda bulundu.

Olimpiyat oyunlarının başladığı tarihten itibaren takvimde yer alan halter 2024 Paris’te son kez yer alacak.

Türkiye, yaz olimpiyat oyunları tarihinde halter branşında sekizi altın olmak üzere 11, boksta ise biri altın olmak üzere beş madalya kazandı.

Türkiye’ye olimpiyat oyunlarında halter branşında ilk madalyasını 1988’de Seul’deki oyunlarda Naim Süleymanoğlu getirdi. Eski milli sporcu Seul’un yanı sıra 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da da altın madalyaya uzandı.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde bokstaki ilk altın madalyasını ise Tokyo 2020’de Busenaz Sürmeneli ile kazandı.

Tokyo 2020’de Türkiye’nin ilkleri

Türkiye, Londra 1948’in madalya rekorunu Tokyo’da kırdı

Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu

Milli okçu Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu

SON HABERLER

Kadın kalbi için kırmızı alarm!

Kadınlar en çok kanserden (özellikle de meme kanseri) korksa da ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları ilk sırada yer alıyor. Kalp hastalıklarından ölüm oranlarında kadınlar erkekleri geçti ve aradaki fark her geçen yıl daha da açılıyor. Ancak bu tabloya rağmen sadece beş kadından biri, kalp ve damar hastalığından yana kaygı duyuyor.

Weimar İnsan Hakları Ödülü Demirtaş’a verildi: ‘Türkiye için bir umut’

2021 Weimar İnsan Hakları Ödülü, gıyaben HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a verildi. Weimar’da düzenlenen törende ödülü Demirtaş’ın kardeşi Süleyman Demirtaş aldı. Törene Almanya Kültür Bakanı Roth da katıldı. Roth, ‘cesarete sahip, kalbi olan, sıcak kalpli ve zeki’ bir siyasetçi, bir insan hakları savunucusu ve demokrat olarak nitelediği Demirtaş’ı Türkiye’nin demokratikleşmesi için bir umut olarak gördüğünü ifade etti.

İkisi tutuklu 14 Boğaziçiliye hapis istemi

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamalarına karşı protestolarda gözaltına alınıp, tutuklanan Enis Berke Gök ve Perit Özen’in de aralarında olduğu 14 öğrenci hakkındaki iddianame tamamlandı. Öğrenciler hakkında dört farklı suçlama ile değişen oranlarda hapis cezası istendi. İlk duruşma, 7 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.