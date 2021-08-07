Türkiye, Londra 1948’in madalya rekorunu Tokyo’da kırdı

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda topladığı 13 madalyayla tarihinin en çok madalya kazandığı olimpiyatı yaşıyor.

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Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye şu ana kadar iki altın, iki gümüş ve dokuz bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Türkiye, Tokyo 2020’deki bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948’i (altı altın, dört gümüş, iki bronz) geçti.

Olimpiyat oyunları yarın sona erecek.

Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular ise şöyle:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk), Busenaz Sürmeneli (Boks)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Ferhat Arıcan (Cimnastik), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş (Karate)