Busenaz Sürmeneli olimpiyat şampiyonu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

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Kokugikan Arena’da milli boksör, finalde Çinli sporcu Hong Gu’yla karşılaştı.

İlk rauntta tutuk olan Sürmeneli, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. İkinci raunttun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan sporcu, bu sayede beş hakemden de 10’ar puan alarak son raunda üstün girdi.

Son rauntta da üstün olan Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Milli boksör şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara “Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum” dedi.