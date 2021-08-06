Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bitime iki gün kala Türkiye’nin madalya sayısı 12

Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda topladığı 12 madalyayla tarihinin en başarılı ikinci organizasyonu yaşıyor. Oyunların bitimine iki gün kala kazanılacak bir madalya daha rekoru getirebilir.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Japonya’nın başkenti Tokyo’da devam eden 32’nci Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, Türkiye şu ana kadar bir altın, bir gümüş ve sekiz bronz olmak üzere 10 madalya aldı.


Kadın boksörlerden 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli de finale çıkarak madalyayı garantiledi. İki sporcunun da maçlarını tamamlamasıyla toplam madalya sayısı 12 olacak.

Türkiye, bu başarısıyla sayı bakımından Londra 1948’i (Altı altın, dört gümüş, iki bronz) yakalamayı başardı.

Oyunların bitmesine iki gün kala, Türkiye güreş, karate ve atletizmde madalya mücadelelerine devam ediyor. Bu sürede madalya sayısının 13’e çıkması ise Tokyo 2020’yi Türkiye açısından en çok madalya toplanan organizasyon olarak tarihe geçirecek.

Türkiye’nin Tokyo 2020 madalyaları şöyle:

Altın: Mete Gazoz (Okçuluk)

Gümüş: Eray Şamdan (Karate)

Bronz: Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün (Tekvando), Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Taha Akgül (Güreş), Ali Sofuoğlu, Merve Çoban (Karate)

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